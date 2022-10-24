Гороскоп Козерог на 24 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 24.10.2022



Козерог



Козерогам сегодня придется действовать в рамках своих целей и планов, в границах своего партнерского или профессионального долга. Линию поведения им может продиктовать их деловое расписание, система правил и стандартов. День хорош для важного совещания или плановой акции, но лучше такие мероприятия не затягивать: может накопиться душевное напряжение, появиться усталость или раздражительность (Rambler/гороскопы).