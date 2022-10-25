Гороскоп Телец на 25 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 25 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 25.10.2022



Телец



Сегодня для Тельцов может стать важной позиция значимого для них человека. При этом их связь с ним может носить и деловой, и глубоко личный характер. Звезды советуют не отождествляться с ним и предоставить ему возможность принять свое собственное решение, каким бы неожиданным оно ни было. Выступая в чужой роли, в этот день желательно не сливаться с ней слишком сильно: есть риск «потерять себя» (Rambler/гороскопы).