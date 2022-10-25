Гороскоп Козерог на 25 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 25 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 25.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам следить за своими эмоциями и формирующим их психологическим фоном: он повлияет на их будущий успех больше, чем они думают. Им важно оставаться реалистами, но опасно предаваться пессимизму, особенно в отношении денег, любви и дружбы. Нежелательно сближаться в этот день с людьми, способными испортить настроение, а также бывать в местах, навевающих страх или уныние (Rambler/гороскопы).