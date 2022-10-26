Гороскоп Весы на 26 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 26 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 26.10.2022



Весы



Весам звезды намекают, что сегодня им не помешает быть экономнее во всех смыслах. Не повредит и бережное обращение с материальными средствами, и некоторая скупость на эмоции: душевных ресурсов может оказаться недостаточно для того, чтобы делиться ими с окружающими в прежнем режиме. Стоит быть в курсе дел партнеров: их возможности временно снижаются, и совместные большие планы приостанавливаются (Rambler/гороскопы).