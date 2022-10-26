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Гороскоп Скорпион на 26 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 26 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 26.10.2022

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется заранее смириться со знакомыми ограничениями, которые пока не дают им полностью удовлетворить свои желания или осуществить свои планы. Возможно, придется довольствоваться незаметным статусом или скромными материальными возможностями. В то же время звезды советуют не унывать: уже на подходе события, которые вернут ресурсы или повысят авторитет (Rambler/гороскопы).









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