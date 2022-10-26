Гороскоп Козерог на 26 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 26 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 26.10.2022



Козерог



Сегодня звезды не советуют Козерогам увлекаться негативными воспоминаниями: в эти сутки силен эффект психологического самопрограммирования, легко поддаться магии старого неудачного сценария и спроецировать его вперед. Лучше не заниматься планированием, не участвовать в мероприятиях, не включаться в новые коллективные проекты и не возвращаться в прежние. Нежелательны покупки с расчетом на будущее (Rambler/гороскопы).