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Гороскоп Козерог на 26 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 26 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 26.10.2022

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам увлекаться негативными воспоминаниями: в эти сутки силен эффект психологического самопрограммирования, легко поддаться магии старого неудачного сценария и спроецировать его вперед. Лучше не заниматься планированием, не участвовать в мероприятиях, не включаться в новые коллективные проекты и не возвращаться в прежние. Нежелательны покупки с расчетом на будущее (Rambler/гороскопы).









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