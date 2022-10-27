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Гороскоп Овен на 27 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 27 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 27.10.2022

Овен

Сегодня Овнам интереснее вторая половина дня. Она добавит им энергии, мобильности и оптимизма, даст мотивацию для духовного роста или расширения личных возможностей. Однако фактических удач окажется маловато. Многие Овны столкнутся с «ускользающей линией горизонта», реализация их идей и надежд будет откладываться. Они смогут рассчитывать на источник вдохновения, но не на быстрые подвижки в делах (Rambler/гороскопы).









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