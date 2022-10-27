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Гороскоп Рак на 27 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 27 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 27.10.2022

Рак

В первой половине дня Ракам лучше избегать суеты. Можно посвятить это время отдыху или эмоционально окрашенным занятиям. Если эмоции окажутся негативными, то вторая половина дня поможет от них отвлечься. Она даст мотивацию для стремления к цели - например, к излечению или карьерному росту - но вам придется смириться с тем, что цель, возможно, пока будет ускользать или планы будут откладываться (Rambler/гороскопы).









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