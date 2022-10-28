Гороскоп Близнецы на 28 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 28.10.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам предстоит не столько проявлять собственную инициативу, сколько искусно и ловко реагировать на чужую. Многие Близнецы окажутся в ситуации растущей неопределенности, что может вносить путаницу в их мечты, размывать их горизонты планирования и подталкивать к раздражительности. Им важно не терять точку опоры - особенно в общении с иностранцами, в юридических и финансовых вопросах (Rambler/гороскопы).