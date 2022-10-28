Гороскоп Лев на 28 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 28.10.2022



Лев



Ситуации этого дня помогут Львам не концентрироваться на неприятных для них сторонах сложившейся ситуации, продолжать питать надежды и по мере сил пользоваться удачными возможностями момента. Но им будет трудно быть реалистами, а в чем-то они будут зависимы от незакрытых гештальтов прошлого, могут оказаться в плену своих или коллективных заблуждений. Важно обходить стороной такие «слепые зоны» (Rambler/гороскопы).