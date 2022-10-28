Гороскоп Весы на 28 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 28.10.2022



Весы



Весам не стоит откладывать важные для них контакты и поездки: сегодня они окажутся познавательными, хотя и не дадут полных ответов на все вопросы. Все еще будут на связи или в зоне досягаемости нужные люди. Удастся завершить разговор, подтвердить свое мнение. Стоит учитывать вероятность технических поломок и помех, риск недоразумений, а при необходимости не стесняйтесь обратиться к другим людям за помощью (Rambler/гороскопы).