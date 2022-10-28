Гороскоп Скорпион на 28 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 28.10.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам аккуратнее вести свои дела - особенно финансовые, связанные с оказанием услуг и с зарубежными контактами (проектами). Могут участиться ситуации задержек, заминок и неясности, появиться основания для сомнений и проверки, всплыть прежние недоработки, случаи забывчивости или обмана. Не стоит пренебрегать подстраховкой и стандартными процедурами в любых работах (Rambler/гороскопы).