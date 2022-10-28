Гороскоп Козерог на 28 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 28 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 28.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам действовать по ситуации и заранее приготовиться к отдельным осечкам в любом занятии. Недоразумения этого дня не станут катастрофой, если придерживаться знакомого порядка действий и «умного» плана, включающего в себя люфт для сюрпризов и неизбежной работы над ошибками. В этот день нежелательны командировки и важные начинания, не помешает удвоить аккуратность (Rambler/гороскопы).