Точный гороскоп на завтра для мужчины и женщины - рак, лев, близнецы, телец, рыбы, дева, весы, овен

Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 28 октября 2022 года: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Гороскоп на 28 октября 2022 года



Овен



У Овнов вплоть до ночи может сохраняться мечтательный романтический настрой, порой уводящий их в сторону от нужного курса. Чтобы не свернуть на ложный путь, им полезно сверяться с долгосрочными планами. Стоит учитывать растущую вероятность задержек в реализации планов, а также неизбежную долю напрасной суеты, недоразумений в общении или в поездках. Возможно, судьба направит прежним маршрутом.



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам не зацикливаться на жестких сценариях и стараться действовать по ситуации. Гибкость поможет ловко балансировать между противоречиями или сохранять устойчивость в неопределенной обстановке - что будет особенно важно для Тельцов, находящихся в командировке, ожидающих известий от нужных им людей или инстанций, путешествующих по миру или ведущих дела вдали от дома.



Близнецы



Сегодня Близнецам предстоит не столько проявлять собственную инициативу, сколько искусно и ловко реагировать на чужую. Многие Близнецы окажутся в ситуации растущей неопределенности, что может вносить путаницу в их мечты, размывать их горизонты планирования и подталкивать к раздражительности. Им важно не терять точку опоры - особенно в общении с иностранцами, в юридических и финансовых вопросах.



Рак



Сегодня Ракам стоит проявить больше расторопности, а также не лениться обращаться за помощью и услугами, если в этом есть необходимость. Но вряд ли стоит рассчитывать на большую отдачу от своих и чужих усилий: часть суеты окажется напрасной, вероятны те или иные курьезы. В текущих делах все чаще будут возникать отсылки к прошлому. Не исключены заминки в ходе работы, лечения, общения за рубежом.



Лев



Ситуации этого дня помогут Львам не концентрироваться на неприятных для них сторонах сложившейся ситуации, продолжать питать надежды и по мере сил пользоваться удачными возможностями момента. Но им будет трудно быть реалистами, а в чем-то они будут зависимы от незакрытых гештальтов прошлого, могут оказаться в плену своих или коллективных заблуждений. Важно обходить стороной такие «слепые зоны».



Дева



Дев звезды предупреждают о растущей вероятности суеты, но намекают, что она не всегда будет оказываться напрасной. Не исключено, что вынужденные приключения этого дня станут не только энергозатратными, но и познавательными, полезными для карьерного роста или сопряженными с долей романтики, украшающей будни. Чтобы минимизировать ошибки и казусы, стоит действовать строго по плану или инструкции.



Весы



Весам не стоит откладывать важные для них контакты и поездки: сегодня они окажутся познавательными, хотя и не дадут полных ответов на все вопросы. Все еще будут на связи или в зоне досягаемости нужные люди. Удастся завершить разговор, подтвердить свое мнение. Стоит учитывать вероятность технических поломок и помех, риск недоразумений, а при необходимости не стесняйтесь обратиться к другим людям за помощью.



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам аккуратнее вести свои дела - особенно финансовые, связанные с оказанием услуг и с зарубежными контактами (проектами). Могут участиться ситуации задержек, заминок и неясности, появиться основания для сомнений и проверки, всплыть прежние недоработки, случаи забывчивости или обмана. Не стоит пренебрегать подстраховкой и стандартными процедурами в любых работах.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам действовать по ситуации и заранее приготовиться к отдельным осечкам в любом занятии. Недоразумения этого дня не станут катастрофой, если придерживаться знакомого порядка действий и «умного» плана, включающего в себя люфт для сюрпризов и неизбежной работы над ошибками. В этот день нежелательны командировки и важные начинания, не помешает удвоить аккуратность.



Стрелец



Сегодня Стрельцы подвержены перепадам настроений, а иногда и знакомому искушению пойти непрямой дорогой. Многим Стрельцам придется реагировать на чужое поведение и провоцировать интересующих людей на нужные шаги. Возможно, им придется прибегнуть к закулисным маневрам в связи с прошлым или со своей частной жизнью. Желательно оставаться в рамках «кодекса чести» и не вступать на скользкий путь.



Водолей



День приглашает Водолеев к полуформальной деятельности, где заранее известный план допускает импровизации. Им стоит учитывать, что результаты любой активности могут выражаться в ритме «шаг вперед - шаг назад». Возможны моменты путаницы в работах, путешествиях, исследованиях, играх, тренингах или в ходе вылазок на природу. Вместо ожидаемого шага в будущее обстоятельства могут заманить в прошлое.



Рыбы



Рыбам вплоть до ночи необходимо иметь надежные ориентиры или скрытую подстраховку - в противном случае для них сохраняется риск втянуться в ненужную авантюру, свернуть на ложный путь и создать себе лишние проблемы. Многих Рыб может поманить призрак прошлого, мечта довести до конца важный проект, получить моральную компенсацию или исправить свою ошибку. Новые начинания рекомендуется исключить (Rambler/гороскопы).



















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