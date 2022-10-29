Гороскоп Овен на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Овен



Пока не настал вечер, многие Овны останутся склонными к приключениям или романтике идеалистами, а их дела будут развиваться с переменным успехом. Не исключено, что им придется столкнуться с путаницей или тупиком в дороге, явной или скрытой вынужденной заминкой в своих занятиях. В конце дня настрой станет более прагматичным, в это время не помешает прикинуть варианты планов на завтрашний день (Rambler/гороскопы).