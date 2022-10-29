Гороскоп Телец на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Телец



На этот день Тельцам не стоит строить обширные и слишком детальные планы. Вплоть до вечера не исключена зависимость от обстоятельств, вынуждающая лавировать в них и подстраиваться. Вероятна заминка в нужных контактах или в оформлении документов. Могут запаздывать вести от нужных людей. Несмотря на суету и усилия, будет оставаться туманной картина будущего. Положение начнет меняться вечером (Rambler/гороскопы).