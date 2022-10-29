Гороскоп Близнецы на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Близнецы



Начало дня не добавит Близнецам уверенности. Их может интриговать и раздражать чужая тактика. Возможна временная пауза и в собственных делах. Для некоторых Близнецов будет некомфортной общая атмосфера вокруг - особенно если они в гостях или за рубежом. Накопившаяся нервозность или неуверенность вечером приведет к смене настроения и линии поведения, захочется больше безопасности или конкретики (Rambler/гороскопы).