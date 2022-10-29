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Гороскоп Рак на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 29.10.2022

Рак

Пока не настал вечер, звезды советуют Ракам заниматься текущей рутиной и помнить, что в ней невозможно (в данный момент) добиться полной определенности. Там, где работа не регулируется твердой системой правил, вероятны моменты забывчивости, небрежности или путаницы. Не стоит всецело полагаться на помощников, инструменты или на качество услуг. В конце дня придется ориентироваться на чужие нужды (Rambler/гороскопы).









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