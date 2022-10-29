Гороскоп Лев на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Лев



До наступления вечера Львы остаются романтиками, мечтателями, путешественниками и «вольными художниками» - настолько, насколько им это позволяют сложившиеся в их частной жизни обстоятельства. В это время они могут закрывать глаза на то, что вызывает у них беспокойство - например, на задержку новостей, нюансы здоровья, ситуацию в доме или офисе. Но в конце дня им все же придется об этом подумать (Rambler/гороскопы).