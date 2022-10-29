Гороскоп Дева на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Дева



Девам сегодня стоит быть осмотрительнее, чтобы не увлечься и не допустить критичный промах. Звезды советуют им быть особенно аккуратными в делах, связанных с жильем, личной и гостевой территорией, гаражом и машиной, в развитии бизнеса за рубежом и в работе с людьми издалека. Вечером одни ловушки могут смениться другими, но возрастет удачливость. Не стоит пускаться в путь и заводить новые связи (Rambler/гороскопы).