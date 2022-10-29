Гороскоп Весы на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Весы



Сегодня Весы могут столкнуться с информационным вакуумом, нехваткой идей или паузой в общении. Возможны небольшие приостановки в целой серии дел, включая финансовые. Не исключено, что вплоть до вечера придется ждать новостей или денежных поступлений. Вечером на первый план для многих Весов выйдут нюансы, связанные с бытом, жильем или семьей. Стоит повременить с покупками и отправкой в новый путь (Rambler/гороскопы).