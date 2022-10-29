Гороскоп Скорпион на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам повременить с высказыванием своих личных идей, выражением симпатии и попыткой налаживания диалога. Также в эти сутки есть смысл отложить платежи и покупки, целевые поездки, литературную работу и обработку документации. С новыми начинаниями лучше подождать, а в текущих делах сохранять гибкость и бдительность. Вечером ситуация начнет становиться благоприятнее (Rambler/гороскопы).