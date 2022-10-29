Гороскоп Козерог на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Козерог



Сегодня самым приятным моментом для Козерогов обещает оказаться вечер. В это время у них появится больше влияния на события, могут наметиться небольшие подарки судьбы. Утром и днем звезды советуют им быть как можно аккуратнее в своих текущих делах: это поможет им избежать лишних ошибок, а также не распылить заранее свою энергию, идеи и ресурсы в преддверии нового вечернего поворота событий (Rambler/гороскопы).