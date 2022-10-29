Гороскоп Стрелец на 29 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 29.10.2022



Стрелец



Стрельцы вплоть до вечера могут оставаться в зоне риска из-за непоследовательности своих действий или склонности к сомнительным маневрам. Звезды советуют им бороться с подобными искушениями и свести к минимуму свое взаимодействие с другими людьми, будь то сотрудничество или соперничество. Не стоит спешить с финансовым или иным ответственным решением, пока не придет информация по частным каналам (Rambler/гороскопы).