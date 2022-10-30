Гороскоп Близнецы на 30 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 30.10.2022



Близнецы



Сегодня стоит быть осторожнее – вокруг вас вьются интриги. Так что не нужно верить людям на слова, а смотреть на дела. Эмоции лучше попридержать, чтобы лишний раз ни с кем не поссориться. Хлопоты по дому будут вас расслаблять, поэтому обязательно наведите порядок. А вот заходить в магазин сейчас не рекомендуется – вы не только потратите больше денег, но и купите что-то вам совершенно ненужное (Rambler/гороскопы).