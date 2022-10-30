Гороскоп Весы на 30 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 30.10.2022



Весы



Не соглашайтесь на те задачи, которые вам хотят навязать – у вас сегодня не будет для этого сил. Лучше занимайтесь тем, что уже стоит в списке дел на день. Возможен раскол мнения в семье – попытайтесь меньше говорить на неприятные темы и чаще радовать друг друга комплиментами и шутками. Решая какой-то вопрос, не отказывайтесь от своих убеждений – позже точно пожалеете (Rambler/гороскопы).