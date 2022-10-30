Гороскоп Скорпион на 30 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 30.10.2022



Скорпион



Контролировать все вокруг – ваша миссия на сегодня. Но не давите на других людей – это их жизнь и их опыт, который, конечно же, им нужен. Не стоит в этот день доказывать свое мнение всеми возможными способами – споры ни к чему хорошему не приведут, а лишь испортят вам настроение. И обязательно просите помощи у близких, если не справляетесь с чувствами и мыслями (Rambler/гороскопы).