Гороскоп Козерог на 30 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 30.10.2022



Козерог



В этот день стоит быть ближе к людям, а не закрываться в своей раковине. Тем более, у вас есть дар – понимать с полуслова и переманивать на свою сторону даже самых твердолобых. Полезно сегодня и рефлексировать – пора понять, куда двигаться дальше, просчитать все риски и развитие ситуаций. Да, в такое непростое время это сложно, но вполне возможно (Rambler/гороскопы).