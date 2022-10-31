Гороскоп Лев на 31 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 31 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 31.10.2022



Лев



Утром и днем внимание Львов будет занимать хозяйственная или иная рутина. Контроля или эмоциональной вовлеченности может требовать идущий к концу долгий неприятный процесс - например, лечебный или уборочный. Наиболее критичен вечер: в это время может назреть неприятный разговор или прийти значимое известие, настроение может подпортить отмена планов, критика, каверзный вопрос или обидный отказ (Rambler/гороскопы).