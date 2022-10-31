Гороскоп Весы на 31 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 31 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 31.10.2022



Весы



Сегодня звезды не советуют Весам строить большие планы: их исполнению может мешать материальное положение, домашняя обстановка, скепсис или тайное недомогание. Важные дела, включая обязательную переписку и работу с документами, лучше отложить на вечер: в это время возможны ограничения и неприятные открытия, зато мышление станет более конструктивным, и легко найдется временное решение любой задачи (Rambler/гороскопы).