Гороскоп Козерог на 31 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 31 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 31.10.2022



Козерог



Козерогам звезды подсказывают, что сегодня для них комфортнее первая половина суток. В это время ситуация гармонирует с их настроением и потребностями и сохраняет за ними ряд тайных преимуществ. Лучше не откладывать на вечер необходимые встречи, контакты, поездки и покупки: в конце дня возможны неприятные новости, проблемы со связью и платежами, неожиданные лимиты на расход времени или средств (Rambler/гороскопы).