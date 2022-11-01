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Гороскоп Телец на 1 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 1 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 01.11.2022

Телец

День поможет Тельцам уточнить свои цели на ближайшие месяцы. Для этого многим Тельцам придется пройти через те или иные формальности и ограничения, а также контролировать свои эмоции. Возможно общение с официальными инстанциями, старшими коллегами, друзьями или руководством, работа с документами. В этот день желательно избегать совместных начинаний, важных собеседований, вступления в должность (Rambler/гороскопы).









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