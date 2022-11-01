Гороскоп Козерог на 1 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 01.11.2022



Козерог



Козерогов день призывает к экономии. Многие Козероги последуют этому призыву с неохотой, но без «внутренней драмы», так как разумное расходование ресурсов согласуется с их планами на данный момент. Звезды рекомендуют воздержаться даже от приобретения необходимого, поскольку покупка вряд ли будет удачной. Не стоит приобретать ни новые, ни подержанные вещи. Нежелательны займы, вклады и одолжения (Rambler/гороскопы).