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Гороскоп Лев на 2 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 2 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 02.11.2022

Лев

У Львов работа будет кипеть и дело спориться. Хороший день для публичных выступлений, общественной работы и продвижения собственных идей. Однако, вероятны и некоторые препятствия или задержки в делах, из-за влияния Луны и Сатурна в Водолее. Не горячитесь и проявите терпение – в необходимые сроки вы все равно уложитесь. Вечером устройте мини-праздник или фотосессию с друзьями (Rambler/гороскопы).









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