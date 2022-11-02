Гороскоп Козерог на 2 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 2 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 02.11.2022



Козерог



Козероги будут отлично себя чувствовать сегодня, ведь Луна в соединении с Сатурном – управителем этого знака. Все будет идти по плану и складываться наилучшим образом. Может поступить интересное предложение по работе или сотрудничеству. И, конечно же, это день стратегического планирования своей жизни. Как минимум - на ближайший месяц. Только не погружайтесь целиком в работу, уделите немного внимания и семье (Rambler/гороскопы).