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Гороскоп Телец на 4 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 4 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 04.11.2022

Телец

Тельцы сегодня будут заниматься в основном витанием в облаках. Причем совершенно безнаказанно, так как начальство и коллеги будут заняты по уши своими делами. И пусть вас не мучает совесть, лучше пользуйтесь моментом – помечтайте и пофантазируйте вдоволь, ведь такая возможность выпадает нечасто. Главное – не беритесь сегодня за ответственные задачи, отложите их на другой день (Rambler/гороскопы).









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