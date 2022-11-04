Гороскоп Стрелец на 4 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 4 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 04.11.2022



Стрелец



Стрельцы сегодня тоже в группе риска, из-за Луны с Нептуном и Марсом. Дела будут стопориться, натыкаться на проволочки и ошибки. Будет мешать рассеянность, иллюзии относительно людей и ситуаций, не совсем реалистичное восприятие мира. Работу, требующую точности и концентрации, лучше перенести на другой день. Вечером можно немного расслабиться с помощью водных процедур, музыки или медитации (Rambler/гороскопы).