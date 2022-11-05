Гороскоп Близнецы на 5 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 5 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 05.11.2022



Близнецы



Будет много негатива. Защищайтесь от него всеми возможными способами. Главное – не поддаваться унынию и держать хвост пистолетом. С деньгами тоже будут проблемы – похоже, вы превысили норму и скоро придется занимать. Затяните ремень потуже и чаще обращайте внимание на скидки и акции. Вечер запомнится новостями – они зарядят вас позитивом под завязку (Rambler/гороскопы).