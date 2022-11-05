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Гороскоп Водолей на 5 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 5 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 05.11.2022

Водолей

Все самое важное – вечером. Переложите дела и задачи на вторую половину дня – тогда у вас будет больше сил и желания над этим работать. Но а в первой половине можно понежиться в кровати или поспать подольше, конечно, если у вас есть такая возможность. А вот с разговорами сегодня стоит быть осторожнее – можно рассориться с собеседником в пух и прах на ровном месте (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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