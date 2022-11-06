Гороскоп Весы на 6 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 06.11.2022



Весы



У Весов сегодня не очень благоприятный день, поскольку Овен, в котором находится Луна, в конфликте с вашим знаком. И это влияние может создавать реальные конфликты в вашей жизни. В первую очередь – с партнерами, как в деловой сфере, так и в личной. Совет: не тяните одеяло на себя, постарайтесь прислушаться к другой точке зрения. Зато день хорош для бьюти-продедур и смены имиджа (Rambler/гороскопы).