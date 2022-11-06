Гороскоп Козерог на 6 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 06.11.2022



Козерог



У Козерогов велика вероятность, что день пойдет не по плану. Неожиданные обстоятельства могут вмешаться в ваш распорядок дня. Не сопротивляйтесь им, а следуйте за «белым кроликом», и в конечном итоге все получится даже лучше, чем вы рассчитывали. А еще есть вероятность встретить какого-то человека из прошлого, который очень вас удивит. В целом, контакты и общение сегодня стоит свести к минимуму, и немного побыть в уединении (Rambler/гороскопы).