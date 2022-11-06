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Гороскоп Стрелец на 6 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 6 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 06.11.2022

Стрелец

Стрелец – еще один представитель Огненного тригона, и Луна в Овне будет способствовать успеху в любых начинаниях. Хороший день для бизнес-планирования или продумывания рекламной кампании. Можно испытать удачу в различных розыгрышах, конкурсах и соревнованиях. Вас могут посетить свежие идеи, касающиеся творческих проектов, публичных выступлений и презентаций (Rambler/гороскопы).









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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

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    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 786. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 15 шайб.









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