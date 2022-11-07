Гороскоп Телец на 7 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 07.11.2022



Телец



Старые задачи то и дело тормозят вас, не дают замахнуться на что-то масштабное и серьезное. Хватит тащить их на себе – пора встретиться с ними взглядом и решить их. Близкие люди – в помощь. Захочется вложиться в интересные проекты, но не спешите это делать – сначала стоит разузнать все, просчитать будущие ходы. Нелегко будет говорить на рабочие темы, но нужно – это поможет разобраться в важных вопросах (Rambler/гороскопы).