Гороскоп Козерог на 7 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 07.11.2022



Козерог



Будьте в центре внимания – это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Также разбавляйте серьезные разговоры шутками и комплиментами – это тоже придвинет вас ближе к цели. Полезно работать в коллективе, проводить мозговые штурмы. Сегодня вашу идею могут поддержать или раскритиковать, но отнеситесь к этому спокойно – люди просто указывают вам на слабые места ваших проектов (Rambler/гороскопы).