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Гороскоп Овен на 8 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 8 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 08.11.2022

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам контролировать материальные дела: вероятны обновления, сюрпризы, лимиты на расходы, не исключена интенсивная переписка или важная новость. Возможен контакт с банком, налоговой инспекцией, кредитором или должником. Желательно избегать в этот день спонтанных импульсивных трат, а также быть внимательнее, делая плановые приобретения, вложения, взносы и денежные переводы (Rambler/гороскопы).









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