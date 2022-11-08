Гороскоп Скорпион на 8 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 08.11.2022



Скорпион



Скорпионам стоит серьезнее отнестись к сегодняшним диалогам, независимо от того, по чьей инициативе они начаты. Их личные интересы часто будут переплетены с интересами их собеседников, но полного слияния позиций ждать не стоит. Будет трудно рассчитывать на полную откровенность и свободное выражение эмоций, придется соблюдать формальности или держать дистанцию. Важно избегать взаимных манипуляций (Rambler/гороскопы).