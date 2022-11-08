Гороскоп Козерог на 8 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 08.11.2022



Козерог



Для Козерогов новости и мысли этого дня могут оказаться мостом между прошлым и будущим и в целом положительны. Возможен неожиданный разговор, приятный сюрприз, открытие. Но не стоит ждать в эти сутки полного комфорта: беседа может протекать в неудобной форме, волнующая встреча может состояться не в самый удачный для вас момент. Звезды советуют отказаться от покупок, сделок и финансовых операций (Rambler/гороскопы).