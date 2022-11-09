Гороскоп Близнецы на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 09.11.2022



Близнецы



Утром многие Близнецы останутся зависимы от обстоятельств, и это может повергнуть их в уныние - особенно если они полны энергии и рвутся действовать. Звезды советуют набраться терпения и обещают, что с приближением вечера начнет появляться «второе дыхание». Оказаться на пике своих возможностей вряд ли удастся, однако сил явно станет больше, можно проявлять инициативу или продолжать плановые дела (Rambler/гороскопы).