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Гороскоп Близнецы на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Самый точный гороскоп на 09.11.2022

Близнецы

Утром многие Близнецы останутся зависимы от обстоятельств, и это может повергнуть их в уныние - особенно если они полны энергии и рвутся действовать. Звезды советуют набраться терпения и обещают, что с приближением вечера начнет появляться «второе дыхание». Оказаться на пике своих возможностей вряд ли удастся, однако сил явно станет больше, можно проявлять инициативу или продолжать плановые дела (Rambler/гороскопы).









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