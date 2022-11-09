Гороскоп Лев на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 09.11.2022



Лев



Первая половина этого дня вынудит Львов мыслить экономическими категориями. Возможно продолжение вчерашнего совещания или семейных переговоров. Даже с друзьями придется часто обсуждать материальные темы. Вероятно, придется работать с документами. С наступлением вечера звезды советуют сменить обстановку и добавить динамики - например, отправиться в командировку вместо пребывания дома или в офисе (Rambler/гороскопы).