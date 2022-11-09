Гороскоп Весы на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 09.11.2022



Весы



В первой половине дня Весам не стоит выпускать из поля зрения комплекс материальных дел, особенно экстренных. В это время можно осмыслить вчерашние события, довести до конца работу над документами или платежные процедуры, решить хозяйственный или финансовый вопрос. К вечеру обстановка изменится, многим Весам удастся вернуться в свой «штатный режим» и настроиться на более размеренные занятия (Rambler/гороскопы).